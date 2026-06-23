व्हाट्सऐप के CEO तक कैसा रहा कुणाल शाह का सफर

कॉल सेंटर की नौकरी से व्हाट्सऐप के ग्लोबल CEO तक, कैसा रहा कुणाल शाह का सफर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:16 pm Jun 23, 202612:16 pm

क्या है खबर?

भारतीय स्टार्टअप जगत के लिए 22 जून का दिन खास रहा। फिनटेक कंपनी क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह को व्हाट्सऐप का नया ग्लोबल CEO बनाया गया है। वह करीब 7 साल तक इस पद पर रहे विल कैथकार्ट की जगह लेंगे। इसी के साथ मेटा ने क्रेड में करीब 90 करोड़ डॉलर (लगभग 8,500 करोड़ रुपये) का निवेश करने का भी ऐलान किया है। यह निवेश कंपनी के करीब 450 करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन पर किया जा रहा है।