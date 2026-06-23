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व्हाट्सऐप की नई भूमिका के बीच चर्चा में कुणाल शाह, कितनी है उनकी कुल संपत्ति?
व्हाट्सऐप की नई भूमिका के बीच चर्चा में कुणाल शाह

व्हाट्सऐप की नई भूमिका के बीच चर्चा में कुणाल शाह, कितनी है उनकी कुल संपत्ति?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jun 23, 2026
06:46 pm
क्या है खबर?

भारतीय फिनटेक स्टार्टअप क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह एक बार फिर चर्चा में हैं। मेटा द्वारा क्रेड में करीब 90 करोड़ डॉलर यानी लगभग 8,500 करोड़ रुपये के निवेश और व्हाट्सऐप में उनकी नई भूमिका की खबरों के बाद उनकी संपत्ति, निवेश और कारोबारी सफर को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। स्टार्टअप बनाने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में नेतृत्व की भूमिका तक पहुंचने का उनका सफर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।

कारोबारी सफर

फ्रीचार्ज से शुरू हुआ बड़ा कारोबारी सफर

शाह ने मुंबई के विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी की पढ़ाई की और बाद में MBA की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने वर्ष 2010 में संदीप टंडन के साथ फ्रीचार्ज की शुरुआत की, जिसे 2015 में स्नैपडील ने खरीद लिया। इसके बाद शाह ने 2018 में क्रेड शुरू किया, जो समय पर क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान करने वाले ग्राहकों को रिवॉर्ड देने वाला प्लेटफॉर्म है और बाद में कई दूसरी वित्तीय सेवाओं में भी उतरा।

संपत्ति

कितनी है कुणाल शाह की संपत्ति?

शाह की कुल संपत्ति को लेकर कोई भी आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अलग-अलग रिपोर्ट्स में उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ डॉलर यानी करीब 4,700 करोड़ रुपये से लेकर 15,000 करोड़ रुपये तक बताई गई है। हालांकि, इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा क्रेड में हिस्सेदारी, निजी निवेश और स्टार्टअप कंपनियों में लगाए गए धन से जुड़ा है, जिसकी वैल्यू समय के साथ बदलती रहती है।

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निवेश

200 से ज्यादा स्टार्टअप में किया निवेश

शाह देश के सिर्फ एक उद्यमी ही नहीं, बल्कि दुनिया के एक बहुत सक्रिय एंजेल निवेशक भी हैं। उन्होंने भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, यूरोप और सिलिकॉन वैली के 200 से भी ज्यादा स्टार्टअप में निवेश किया है। उनके पोर्टफोलियो में रेजरपे, अनअकेडमी, उड़ान, शिपरॉकेट और जुपिटर जैसी बहुत सी चर्चित कंपनियां शामिल हैं। यही वजह है कि उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली टेक उद्यमियों और निवेशकों में से एक गिना जाता है।

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