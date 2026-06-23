व्हाट्सऐप की नई भूमिका के बीच चर्चा में कुणाल शाह

व्हाट्सऐप की नई भूमिका के बीच चर्चा में कुणाल शाह, कितनी है उनकी कुल संपत्ति?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:46 pm Jun 23, 202606:46 pm

क्या है खबर?

भारतीय फिनटेक स्टार्टअप क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह एक बार फिर चर्चा में हैं। मेटा द्वारा क्रेड में करीब 90 करोड़ डॉलर यानी लगभग 8,500 करोड़ रुपये के निवेश और व्हाट्सऐप में उनकी नई भूमिका की खबरों के बाद उनकी संपत्ति, निवेश और कारोबारी सफर को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। स्टार्टअप बनाने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में नेतृत्व की भूमिका तक पहुंचने का उनका सफर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।