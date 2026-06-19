जियो IPO को मिली बोर्ड की मंजूरी, AGM में मुकेश अंबानी ने दी जानकारी

जिम्मेदारी

नई पीढ़ी को सौंपी गई जिम्मेदारी

मुकेश अंबानी ने कहा कि जैसे उन्होंने धीरूभाई अंबानी की साझा विकास की सोच को आगे बढ़ाया, वैसे ही अब आकाश, ईशा और अनंत अंबानी जियो IPO की प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यही नई पीढ़ी कंपनी के लिए मूल्य सृजन के नए अवसरों को आगे बढ़ाएगी। अंबानी के मुताबिक, जियो की प्रस्तावित लिस्टिंग दुनिया को यह भी दिखाएगी कि भारत वैश्विक स्तर की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां बनाने की क्षमता रखता है।