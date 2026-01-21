अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट दर्ज हुई है

डॉलर के मुकाबले आज तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा भारतीय रुपया, जानिए इसकी वजह

क्या है खबर?

भारतीय रुपये बुधवार (21 जनवरी) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.39 फीसदी गिरकर सर्वकालिक निचले स्तर 91.37 पर पहुंच गया। यह गिरावट वैश्विक स्तर पर जोखिम से बचने की भावना और ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच आई है, जिससे अमेरिका और यूरोप के बीच संभावित व्यापारिक टकराव की आशंकाएं बढ़ गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हस्तक्षेप के बावजूद, निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे रुपये पर दबाव बना हुआ है।