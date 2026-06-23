LPG आयात का नया रिकॉर्ड बना सकता है भारत

अमेरिका से रिकॉर्ड LPG खरीदने की तैयारी में भारत, जून में इतना आयात संभव

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:20 pm Jun 23, 202601:20 pm

क्या है खबर?

भारत जून में LPG आयात करने के मामले में नया रिकॉर्ड बना सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने देश में अमेरिका से 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक LPG आने की उम्मीद है, जो अब तक का सबसे बड़ा स्तर हो सकता है। मध्य पूर्व में बढ़े तनाव और सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच भारत ने वैकल्पिक स्रोतों से खरीद बढ़ा दी है। सरकार इसकी निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने पर विशेष ध्यान दे रही है।