अमेरिका से रिकॉर्ड LPG खरीदने की तैयारी में भारत, जून में इतना आयात संभव
क्या है खबर?
भारत जून में LPG आयात करने के मामले में नया रिकॉर्ड बना सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने देश में अमेरिका से 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक LPG आने की उम्मीद है, जो अब तक का सबसे बड़ा स्तर हो सकता है। मध्य पूर्व में बढ़े तनाव और सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच भारत ने वैकल्पिक स्रोतों से खरीद बढ़ा दी है। सरकार इसकी निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने पर विशेष ध्यान दे रही है।
रणनीति
मध्य पूर्व में तनाव के बाद बदली खरीद रणनीति
कुछ समय पहले तक भारत अपनी LPG जरूरत का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से पूरा करता था। देश हर महीने औसतन करीब 20 लाख टन LPG आयात करता है। हालांकि, ईरान-इजराइल तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बनी अनिश्चितता के बाद हालात बदलने लगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल में LPG आयात घटकर 6.96 लाख टन रह गया था, लेकिन मई में इसमें सुधार आया और यह बढ़कर 11.5 लाख टन तक पहुंच गया।
रिकॉर्ड खरीद
अमेरिका से रिकॉर्ड खरीद
रिपोर्ट के अनुसार, जून में भारत को अमेरिका से 11-12 लाख टन LPG मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से करीब 3-4 लाख टन और कुवैत से लगभग 45 हजार टन LPG आने का अनुमान है। केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक, मई में भारत ने अमेरिका से 6.48 लाख टन और UAE से 1.34 लाख टन LPG आयात किया था। आने वाले महीनों में अन्य देशों से भी कुछ अतिरिक्त आपूर्ति मिलने की संभावना है।
जोर
घरेलू आपूर्ति बनाए रखने पर सरकार का जोर
सरकार ने तेल कंपनियों को LPG उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। पाइप्ड गैस कनेक्शन का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, देश में LPG की खपत 15-20 प्रतिशत तक कम करने के विकल्पों पर भी काम शुरू हो चुका है। अगर मध्य पूर्व से सप्लाई सामान्य होने लगती है, तो आने वाले समय में कीमतों और आपूर्ति दोनों में स्थिरता आ सकती है।