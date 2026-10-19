अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने में होगी देरी

भारत की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने में होगी देरी, IMF का नया अनुमान

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:41 am Oct 19, 202611:41 am

क्या है खबर?

भारत 2027 में जापान और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हालांकि, देश की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 480 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाने का लक्ष्य अब 2028 के बजाय 2029 में पूरा होने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की नई रिपोर्ट के मुताबिक, रुपये की कीमत में गिरावट के कारण डॉलर में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार पहले लगाए गए अनुमान से छोटा रह सकता है।