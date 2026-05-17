भारत किटकैट का सबसे बड़ा बाजार बन गया है

भारत बना किटकैट का दुनिया में सबसे बड़ा बाजार, इस कारण मिली सफलता

क्या है खबर?

भारत आधिकारिक तौर पर नेस्ले की मशहूर चॉकलेट-कोटेड वेफर बार किटकैट का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। यह उपलब्धि स्विस खाद्य और मिठाई कंपनी की मजबूत उपभोक्ता पहुंच, उत्पाद नवाचार और आक्रामक विपणन निवेश के दम पर हासिल हुई। इससे पहले, पिछले 2-3 वर्षों से देश किटकैट का दूसरा सबसे बड़ा बाजार था, जो अब पहले पायदान पर है। यह 85 से अधिक देशों में बिकने वाले इस ब्रांड के लिए भारत के महत्व को दर्शाता है।