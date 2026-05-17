भारत बना किटकैट का दुनिया में सबसे बड़ा बाजार, इस कारण मिली सफलता
क्या है खबर?
भारत आधिकारिक तौर पर नेस्ले की मशहूर चॉकलेट-कोटेड वेफर बार किटकैट का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। यह उपलब्धि स्विस खाद्य और मिठाई कंपनी की मजबूत उपभोक्ता पहुंच, उत्पाद नवाचार और आक्रामक विपणन निवेश के दम पर हासिल हुई। इससे पहले, पिछले 2-3 वर्षों से देश किटकैट का दूसरा सबसे बड़ा बाजार था, जो अब पहले पायदान पर है। यह 85 से अधिक देशों में बिकने वाले इस ब्रांड के लिए भारत के महत्व को दर्शाता है।
बाजार हिस्सेदारी
कंपनी ने बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई
नेस्ले इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनीष तिवारी ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "भारत अब विश्व स्तर पर किटकैट का सबसे बड़ा बाजार है और पिछले कुछ सालों में इस ब्रांड ने अपनी बाजार हिस्सेदारी में तेजी से वृद्धि की है।" इससे मैगी के बाद किटकैट नेस्ले के पोर्टफोलियो में दूसरा ऐसा ब्रांड बन गया है, जो वैश्विक स्तर पर अग्रणी है।
योगदान
कंपनी की वृद्धि में किटकैट का योगदान
नेस्ले के कन्फेक्शनरी पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में किटकैट ने वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रमुख ब्रांडों में मजबूत लेन-देन वृद्धि के कारण कन्फेक्शनरी उत्पाद समूह ने मूल्य और मात्रा दोनों में दोहरे अंकों की उच्च वृद्धि दर्ज की है। किटकैट के अन्य प्रमुख बाजारों में जापान, ब्राजील और यूरोप शामिल हैं। कंपनी द्वारा मुख्यधारा और प्रीमियम दोनों ही सेगमेंट में नए उत्पाद पेश करने की बदौलत किटकैट को सफलता मिली है।