खो गया या खराब हो गया आधार कार्ड? ऐसे दोबारा पा सकते हैं नया

अगर आपका आधार कार्ड खो गया है या खराब हो गया है, तो उसे दोबारा पाना अब पहले से आसान हो गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI ) ने इसके लिए आसान ऑनलाइन सुविधा दी है। इसकी मदद से लोग घर बैठे जरूरी जानकारी लेकर नया आधार कार्ड हासिल कर सकते हैं। सही प्रक्रिया अपनाने पर यह काम जल्दी पूरा हो सकता है। इससे पहचान से जुड़ा जरूरी दस्तावेज हमेशा आपके पास सुरक्षित बना रहता है।

टिप 1 UIDAI पोर्टल से शुरू करें प्रक्रिया डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाना होता है। यहां 'गेट आधार' सेक्शन में जरूरी विकल्प मिल जाते हैं। अगर आधार नंबर याद नहीं है, तो खोया हुआ या भूला हुआ EID या UID खोजने की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पास होना जरूरी है। सही जानकारी भरने के बाद आगे की प्रक्रिया आसानी से शुरू की जा सकती है।

टिप 2 जरूरी दस्तावेज पहले रखें तैयार डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवाने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखना फायदेमंद रहता है। इसमें पहचान पत्र और पते का प्रमाण शामिल हो सकता है। पासपोर्ट, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज काम आते हैं। ध्यान रहे कि इन पर दर्ज जानकारी आधार रिकॉर्ड से मेल खानी चाहिए। अगर जानकारी सही रहती है, तो आवेदन जल्दी पूरा होता है और आगे किसी तरह की परेशानी की संभावना भी कम हो जाती है।

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टिप 3 ऑनलाइन डाउनलोड करना भी आसान UIDAI पोर्टल से ई-आधार डाउनलोड करना भी आसान है। इसके लिए आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी भरनी होती है। फिर कैप्चा कोड डालने के बाद मोबाइल नंबर पर आया OTP दर्ज करना होता है। इसके बाद ई-आधार की पीडीएफ डाउनलोड की जा सकती है। यह डिजिटल कॉपी कई जगह मान्य होती है। जरूरत पड़ने पर इसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है और समय की बचत भी होती है।

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