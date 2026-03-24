सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन के प्लान को बढ़ावा देने को कहा

निर्देश

सरकार ने क्या कहा?

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपने 30 दिवसीय प्लांस का अधिक प्रचार करें, हालांकि यह प्रथा पहले से प्रचलित है। मंत्री ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य कर दिया है कि किसी भी ऑपरेटर द्वारा पेश किए जाने वाले प्लान के बंडल में एक बार का प्लान, एक कस्टम प्लान और 30 दिन के प्लान वाली 3 श्रेणियां होनी चाहिए।