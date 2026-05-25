तेल की कीमतों में नरमी के बीच सोना-चांदी की कीमतों में 4 फीसदी तक की तेजी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली रही है। कमजोर अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से कीमती धातुओं को मजबूती मिली है। स्पॉट गोल्ड 1.4 फीसदी बढ़कर 4,570.88 डॉलर प्रति औंस (लगभग 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पहुंच गया। वहीं जून डिलीवरी वाला अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर 4,572.90 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचा। बाजार में इस तेजी के बाद निवेशकों की नजर वैश्विक हालात पर बनी हुई है।

चांदी चांदी समेत दूसरी धातुओं में भी उछाल सोने के साथ चांदी में भी जोरदार तेजी दर्ज हुई। स्पॉट सिल्वर 3.9 फीसदी बढ़कर 78.42 डॉलर प्रति औंस (लगभग 2.40 लाख रुपये प्रति किलो) पहुंच गई। इसके अलावा, दूसरी कीमती धातुओं में भी बढ़त देखने को मिली। प्लैटिनम 1.9 फीसदी चढ़कर 1,959.85 डॉलर प्रति औंस हो गया। वहीं पैलेडियम भी 1.9 फीसदी बढ़कर 1,373.25 डॉलर प्रति औंस पहुंच गया। बाजार में बढ़ती खरीदारी और बदलते वैश्विक संकेतों का असर इन धातुओं की कीमतों पर साफ नजर आया।

डॉलर डॉलर कमजोर होने से बढ़ी खरीदारी अमेरिकी डॉलर में कमजोरी आने से दूसरी करेंसी रखने वाले निवेशकों के लिए सोना और चांदी खरीदना आसान हो गया। इससे बाजार में खरीदारी बढ़ी और कीमतों को सहारा मिला। सुरक्षित निवेश के तौर पर भी लोगों का रुझान कीमती धातुओं की तरफ बना रहा। इसी वजह से कारोबार के दौरान सोना और चांदी दोनों मजबूत बने रहे। फिलहाल बाजार की नजर डॉलर की चाल और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर टिकी हुई है।

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