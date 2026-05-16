विदेशी निवेशकों ने पिछले सप्ताह शेयरों की बिक्री की है

विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से निकाले 13,741 करोड़ रुपये, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने शेयर बाजार में लगातार चौथे सप्ताह भी बिकवाली जारी रखी है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के आंकड़ों के अनुसार, 15 मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान उन्होंने 13,740 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है। सप्ताह के अंत में मामूली सुधार के बावजूद शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। इस महीने में अब तक 27,177 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जिससे 2026 में कुल बिकवाली 2.31 लाख करोड़ रुपये हो गई है।