भारत में निर्मित पहला C-295 विमान टाटा के एयरबस प्लांट में तैयार हो गया है

भारत में निर्मित पहला C-295 विमान उड़ान परीक्षण के लिए तैयार

क्या है खबर?

वडोदरा स्थित टाटा के एयरबस प्लांट में स्वदेशी निर्मित पहले एयरबस C-295 विमान के तैयार होने के साथ भारत ने रक्षा विमानन निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत इस विमान को पहली उड़ान परीक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है। उप वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने हाल ही में प्लांट का दौरा कर C-295 विमान की प्रगति की समीक्षा की।