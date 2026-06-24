मस्क की संपत्ति में आई भारी गिरावट

खरबपति बनने के कुछ ही दिन बाद मस्क की संपत्ति में क्यों आई भारी गिरावट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:02 pm Jun 24, 202605:02 pm

क्या है खबर?

टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क ने हाल ही में दुनिया का पहला अरबपति बनकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब उनकी संपत्ति में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। फोर्ब्स के अनुमान के अनुसार, एक सप्ताह के भीतर उनकी कुल संपत्ति करीब 350 अरब डॉलर (लगभग 33,000 अरब रुपये) घट गई। उनकी कुल संपत्ति 1.45 लाख करोड़ डॉलर से गिरकर 1 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 94.5 लाख करोड़ रुपये) से भी कम रह गई है।