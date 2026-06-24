खरबपति बनने के कुछ ही दिन बाद मस्क की संपत्ति में क्यों आई भारी गिरावट?
क्या है खबर?
टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क ने हाल ही में दुनिया का पहला अरबपति बनकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब उनकी संपत्ति में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। फोर्ब्स के अनुमान के अनुसार, एक सप्ताह के भीतर उनकी कुल संपत्ति करीब 350 अरब डॉलर (लगभग 33,000 अरब रुपये) घट गई। उनकी कुल संपत्ति 1.45 लाख करोड़ डॉलर से गिरकर 1 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 94.5 लाख करोड़ रुपये) से भी कम रह गई है।
वजह
कैसे और क्यों घट गई इतनी संपत्ति?
मस्क की दौलत का बड़ा हिस्सा स्पेस-X में उनकी 38 प्रतिशत हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ है। कंपनी के शेयर अपने उच्च स्तर से करीब 30 प्रतिशत टूट गए, जिससे स्पेस-X के बाजार मूल्य में लगभग 928 अरब डॉलर की कमी आ गई। कंपनी की मूल्यांकन 2.9 लाख करोड़ डॉलर के शिखर से गिरकर 2 लाख करोड़ डॉलर से थोड़ा ऊपर रह गई। इसी कारण मस्क की व्यक्तिगत संपत्ति में भी अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
चिंता
फंड जुटाने के ऐलान के बाद बढ़ी चिंता
स्पेस-X ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कारोबार को बढ़ाने के लिए कम से कम 20 अरब डॉलर जुटाने की योजना का ऐलान किया है। कंपनी इसके लिए निवेश-ग्रेड बॉन्ड जारी करना चाहती है। इस घोषणा के बाद निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई कि एआई क्षेत्र में बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए बड़ी टेक कंपनियों को और अधिक निवेश की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद कंपनी के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली।
नुकसान
पहले भी झेल चुके हैं बड़ा नुकसान
यह पहला मौका नहीं है जब मस्क की संपत्ति में इतनी बड़ी गिरावट आई हो। इससे पहले वर्ष 2022 में टेस्ला के शेयरों में आई भारी गिरावट के कारण उनकी नेट वर्थ करीब 165 अरब डॉलर कम हो गई थी। मस्क की संपत्ति स्पेस-X के अलावा टेस्ला में उनकी 11 प्रतिशत हिस्सेदारी और कई अन्य स्टार्टअप्स में निवेश से भी जुड़ी हुई है। हालिया गिरावट के बावजूद स्पेस-X का शेयर अपने शुरुआती सार्वजनिक निर्गम मूल्य से ऊपर बना हुआ है।