दिल्ली-NCR में CNG के दाम फिर 2 रुपये बढ़े, 11 दिन में 7 रुपये की बढ़ोतरी

पश्चिमी एशिया में संघर्ष और ऊर्जा संकट के बीच दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस ( CNG ) के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। मंगलवार को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाम बढ़ाए गए है, जिससे दिल्ली-NCR में CNG की कीमत अब 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के बीच 2 सप्ताह से भी कम समय में यह चौथी बढ़ोतरी है।

संकट 11 दिन में बढ़े 7 रुपये दाम CNG की कीमत में पिछले 9 दिनों में यह तीसरी बार और 11 दिनों के भीतर चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले रविवार को CNG की कीमत में 1 रुपया प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई थी और उससे पहले शुक्रवार को दिल्ली-NCR में 1 रुपये और 15 मई को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई थी। 15 मई से दिल्ली में CNG की कीमतों में कुल 7 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हो चुकी है।

दाम ईंधन के दामों में बढ़ोतरी जारी सिर्फ CNG ही नहीं बल्कि पिछले 2 हफ्तों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी बार-बार बढ़ोतरी हुई है। 25 मई को पेट्रोल में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो 2 सप्ताह से भी कम समय में चौथी बढ़ोतरी है। 15 मई से अब तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कुल 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर है।

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