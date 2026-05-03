शेयर बाजार में बढ़त के कारण कंपनियों के पूंजीकरण में इजाफा हुआ

4 कंपनियों के पूंजीकरण में हुआ 2.2 लाख करोड़ रुपये का इजाफा

क्या है खबर?

पिछले सप्ताह शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 4 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 2.2 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी लाभ कमाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। यह बदलाव शेयर बाजार के रुझानों के अनुरूप है। पिछले सप्ताह BSE का बेंचमार्क सेंसेक्स 249.29 अंक या 0.32 प्रतिशत चढ़ा है। दूसरी तरफ, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत 6 कंपनियों के पूंजीकरण में कुल मिलाकर 1.24 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है।