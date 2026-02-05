बिटकॉइन 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 71,000 डॉलर हुई कीमत

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में गिरावट का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। आज (5 फरवरी) बिटकॉइन बड़ी गिरावट के बाद 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार को बिटकॉइन की कीमत करीब 2 फीसदी गिरकर 71,000 डॉलर (लगभग 63.9 लाख रुपये) के आसपास आ गई। एशियाई बाजार में कारोबार के दौरान यह 71,500 डॉलर से नीचे फिसल गया। कमजोर वैश्विक संकेतों और बढ़ते डर के माहौल ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है।

बाजार आंकड़े क्या बता रहे हैं बाजार की हालत? आंकड़ों पर नजर डालें तो बिटकॉइन अक्टूबर, 2024 में बने अपने 1.26 लाख डॉलर के उच्च स्तर से अब तक 40 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है। बुधवार को एक ही दिन में इसमें करीब 5 फीसदी की गिरावट देखी गई। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बल्कि पूरे क्रिप्टो बाजार की कुल मूल्य भी एक हफ्ते में करीब 460 अरब डॉलर (लगभग 41,500 अरब रुपये) घट गई है। यह गिरावट निवेशकों के भरोसे को लगातार कमजोर कर रही है।

वजह वैश्विक बाजार का असर क्यों पड़ा? विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरावट की मुख्य वजह वैश्विक बाजारों में बना रिस्क-ऑफ माहौल है। अमेरिका और अन्य देशों के शेयर बाजारों में बिकवाली का दबाव टेक और डिजिटल एसेट्स तक फैल गया है। ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, कमजोर आर्थिक आंकड़े और नकदी की कमी ने निवेशकों को जोखिम वाले निवेश से दूर रहने पर मजबूर किया है। इसका सीधा असर बिटकॉइन जैसी संपत्तियों पर पड़ा है।

Advertisement