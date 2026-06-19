ITR भरने में न करें ये गलतियां

ITR भरने में न करें ये गलतियां, वरना मिल सकता है आयकर विभाग का नोटिस

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:07 am Jun 19, 202608:07 am

क्या है खबर?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीजन शुरू हो चुका है और टैक्सपेयर्स जरूरी दस्तावेज जुटाने में लगे हैं। रिटर्न भरते समय छोटी सी गलती भी नोटिस, रिफंड में देरी और अतिरिक्त जांच की वजह बन सकती है। आयकर विभाग अब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, फॉर्म 26AS और दूसरे वित्तीय रिकॉर्ड की मदद से जानकारी का मिलान करता है। ऐसे में रिटर्न भरने से पहले सभी दस्तावेजों और जानकारियों की अच्छी तरह जांच करना बेहद जरूरी है।