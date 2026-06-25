एजुकेशन लोन लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

एजुकेशन लोन लेते समय भूलकर भी न करें ये बड़ी गलतियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:32 am Jun 25, 202608:32 am

क्या है खबर?

आज के समय में उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत के कारण बड़ी संख्या में छात्र एजुकेशन लोन का सहारा ले रहे हैं। हालांकि, जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला आगे चलकर आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है। लोन लेने से पहले उसकी शर्तों, ब्याज दर और चुकाने की योजना को अच्छी तरह समझना जरूरी है। सही जानकारी के साथ लिया गया एजुकेशन लोन पढ़ाई पूरी होने के बाद वित्तीय परेशानियों से बचाने में मदद कर सकता है।