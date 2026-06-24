अमेजन नाउ को 300 शहरों तक पहुंचाने की तैयारी

अमेजन अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस 'नाउ' को 300 भारतीय शहरों तक पहुंचाएगी

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:14 pm Jun 24, 202606:14 pm

क्या है खबर?

ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपनी क्विक डिलीवरी सेवा अमेजन नाउ का बड़ा विस्तार करने की घोषणा की है। कंपनी अब इस सेवा को 300 से अधिक शहरों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले अप्रैल में अमेजन ने इसे 100 शहरों तक ले जाने की योजना बताई थी। कंपनी भारत में कारोबार को मजबूत करने के लिए 2,800 करोड़ रुपये का निवेश भी कर रही है और क्विक कॉमर्स क्षेत्र में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहती है।