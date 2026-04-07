एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने दिया इस्तीफा

एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एयरलाइन कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले साल हुए एक बड़े विमान हादसे और बढ़ती जांच के बीच कंपनी पर दबाव बढ़ गया था। इस घटनाक्रम के बाद कंपनी के नेतृत्व में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिससे आगे की रणनीति पर असर पड़ सकता है।

दबाव क्रैश और जांच से बढ़ा दबाव एयर इंडिया पिछले कुछ समय से कठिन दौर से गुजर रही है। अहमदाबाद विमान हादसे में करीब 260 लोगों की मौत के बाद कंपनी पर लगातार निगरानी और जांच बढ़ गई। इस घटना ने एयरलाइन की छवि पर भी असर डाला और संचालन पर दबाव बढ़ा। इसके साथ ही, घाटे और नियमों से जुड़ी जांच ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया, जिससे कंपनी को कई स्तरों पर सुधार की जरूरत महसूस होने लगी।

कार्यकाल कार्यकाल में बड़े बदलाव भी हुए विल्सन ने जुलाई, 2022 में एयर इंडिया की कमान संभाली थी। उनके कार्यकाल में एयरलाइन ने कई महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव किए। विस्तारा के साथ विलय की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। साथ ही कंपनी ने अपने बेड़े का विस्तार किया और कई व्यस्त रूट्स पर बेहतर प्रदर्शन किया। कुछ मामलों में एयर इंडिया ने बाजार में अपनी स्थिति भी मजबूत की और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की कोशिश की।

Advertisement