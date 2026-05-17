भारती एयरटेल पूंजीकरण बढ़ाने वाली एकमात्र कंपनी रही है

सबसे मूल्यवान 9 कंपनियों के पूंजीकरण में 3.12 लाख करोड़ रुपये की गिरावट

क्या है खबर?

पिछले सप्ताह शीर्ष-10 मूल्यवान कंपनियों में से 9 के संयुक्त बाजार मूल्यांकन में 3.12 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा झटका लगा। यह गिरावट शेयर बाजार में गिरावट के अनुरूप है। BSE सेंसेक्स 2,090.2 अंक या 2.7 फीसदी गिर गया, जबकि NSE निफ्टी 532.65 अंक या 2.2 फीसदी लुढ़क गया। यह नुकसान पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव, रुपये की निरंतर कमजोरी और बढ़ती मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते हुआ है।