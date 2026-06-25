कार के लिए क्यों जरूरी हैं व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग? जानिए फर्क
क्या है खबर?
कार चलाते समय कई लोग व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों का काम अलग-अलग होता है। इन दोनों का सीधा असर गाड़ी की ड्राइविंग, टायर की उम्र और सफर की आरामदायकता पर पड़ता है। अगर समय पर इनकी जांच नहीं कराई जाए, तो टायर जल्दी घिस सकते हैं और गाड़ी चलाने में भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है।
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क्या होता है व्हील अलाइनमेंट?
व्हील अलाइनमेंट का मतलब पहियों के कोण को कंपनी के तय मानकों के अनुसार सही करना होता है। अगर अलाइनमेंट बिगड़ जाए, तो कार एक तरफ खिंचने लगती है, स्टीयरिंग सीधा नहीं रहता और टायर असमान तरीके से घिसने लगते हैं। खराब सड़क, गड्ढों या जोरदार झटकों की वजह से यह समस्या आ सकती है। समय पर अलाइनमेंट कराने से टायर की उम्र बढ़ती है और गाड़ी बेहतर तरीके से चलती है।
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व्हील बैलेंसिंग किसे कहते हैं?
व्हील बैलेंसिंग में टायर और व्हील का वजन बराबर किया जाता है, ताकि घूमते समय किसी तरह का कंपन न हो। अगर बैलेंसिंग सही न हो, तो तेज रफ्तार पर स्टीयरिंग या पूरी कार में कंपन महसूस हो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए पहिए पर छोटे-छोटे बैलेंस वेट लगाए जाते हैं। नए टायर लगाने या टायर बदलने के बाद आमतौर पर व्हील बैलेंसिंग कराई जाती है।
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दोनों में यही है सबसे बड़ा अंतर
व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग का उद्देश्य अलग-अलग होता है। अलाइनमेंट पहियों की दिशा और कोण को सही करता है, जबकि बैलेंसिंग पहियों के वजन को बराबर करती है। अगर कार एक तरफ खिंच रही है, तो अलाइनमेंट की जरूरत हो सकती है। वहीं, अगर तेज गति पर कंपन महसूस हो रहा है, तो बैलेंसिंग करानी चाहिए। बेहतर ड्राइविंग और टायर की लंबी उम्र के लिए समय-समय पर दोनों की जांच कराना फायदेमंद रहता है।