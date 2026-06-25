कार के लिए जरूरी हैं व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग

कार के लिए क्यों जरूरी हैं व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग? जानिए फर्क

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:35 am Jun 25, 202610:35 am

क्या है खबर?

कार चलाते समय कई लोग व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों का काम अलग-अलग होता है। इन दोनों का सीधा असर गाड़ी की ड्राइविंग, टायर की उम्र और सफर की आरामदायकता पर पड़ता है। अगर समय पर इनकी जांच नहीं कराई जाए, तो टायर जल्दी घिस सकते हैं और गाड़ी चलाने में भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है।