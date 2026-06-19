बारिश के मौसम में बढ़ जाता कार फंसने का खतरा

बाढ़ या जलभराव में कार फंस जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:53 am Jun 19, 202608:53 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान कई शहरों में सड़कों पर पानी भर जाता है। ऐसे में कई बार कारें बाढ़ या जलभराव में फंस जाती हैं और चालक घबरा जाते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी कार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में शांत रहना और सही कदम उठाना सबसे जरूरी है। कुछ आसान सावधानियां अपनाकर नुकसान को कम किया जा सकता है और सुरक्षित तरीके से बाहर निकला जा सकता है।