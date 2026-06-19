बाढ़ या जलभराव में कार फंस जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम
क्या है खबर?
मानसून के दौरान कई शहरों में सड़कों पर पानी भर जाता है। ऐसे में कई बार कारें बाढ़ या जलभराव में फंस जाती हैं और चालक घबरा जाते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी कार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में शांत रहना और सही कदम उठाना सबसे जरूरी है। कुछ आसान सावधानियां अपनाकर नुकसान को कम किया जा सकता है और सुरक्षित तरीके से बाहर निकला जा सकता है।
#1
पानी गहरा हो तो कार आगे बढ़ाने की कोशिश न करें
अगर सड़क पर पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है और कार बीच में फंस गई है, तो उसे बार-बार स्टार्ट करने या आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे इंजन में पानी जा सकता है और गंभीर खराबी आ सकती है। अगर पानी तेजी से बढ़ रहा है, तो तुरंत कार बंद कर सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश करें। अपनी सुरक्षा को हमेशा वाहन से ज्यादा महत्व दें और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए संपर्क करें।
#2
इंजन बंद हो जाए तो दोबारा स्टार्ट न करें
अगर पानी में चलते समय कार का इंजन बंद हो जाए, तो उसे दोबारा स्टार्ट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे इंजन के अंदर पानी पहुंच सकता है और भारी मरम्मत का खर्च आ सकता है। ऐसी स्थिति में कार को वहीं छोड़कर टोइंग सेवा या रोडसाइड सहायता बुलाना बेहतर होता है। कार को पानी से बाहर निकालने के बाद उसकी बैटरी, ब्रेक और इंजन की जांच किसी प्रशिक्षित मैकेनिक से जरूर करानी चाहिए।
#3
पानी निकलने के बाद कार की अच्छी तरह जांच कराएं
जलभराव से बाहर आने के बाद यह मान लेना सही नहीं है कि कार सुरक्षित है। पानी के कारण ब्रेक, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंजन ऑयल और केबिन के कई हिस्सों पर असर पड़ सकता है। इसलिए कार को कुछ दूरी तक धीरे-धीरे चलाकर ब्रेक की जांच करें और फिर सर्विस सेंटर में पूरी जांच करवाएं। समय रहते निरीक्षण कराने से बड़ी खराबी और अधिक खर्च से बचा जा सकता है तथा कार की सुरक्षा और प्रदर्शन बेहतर बना रहता है।