घर पर भी की जा सकती है बुनियादी सर्विसिंग

कार और बाइक की सर्विसिंग घर पर क्या-क्या की जा सकती है?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:34 am Jun 22, 202610:34 am

क्या है खबर?

कार और बाइक की अच्छी देखभाल के लिए हर बार सर्विस सेंटर जाना जरूरी नहीं होता। कई छोटी-छोटी चीजें ऐसी हैं, जिनकी जांच और देखभाल घर पर ही आसानी से की जा सकती है। नियमित रूप से इन बातों का ध्यान रखने से वाहन की परफॉर्मेंस बेहतर रहती है और अचानक खराब होने की आशंका भी कम हो जाती है। इसके अलावा, छोटी समस्याओं को समय रहते पहचानने से बड़े मरम्मत खर्च से भी बचा जा सकता है।