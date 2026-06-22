कार और बाइक की सर्विसिंग घर पर क्या-क्या की जा सकती है?
क्या है खबर?
कार और बाइक की अच्छी देखभाल के लिए हर बार सर्विस सेंटर जाना जरूरी नहीं होता। कई छोटी-छोटी चीजें ऐसी हैं, जिनकी जांच और देखभाल घर पर ही आसानी से की जा सकती है। नियमित रूप से इन बातों का ध्यान रखने से वाहन की परफॉर्मेंस बेहतर रहती है और अचानक खराब होने की आशंका भी कम हो जाती है। इसके अलावा, छोटी समस्याओं को समय रहते पहचानने से बड़े मरम्मत खर्च से भी बचा जा सकता है।
#1
टायर, ब्रेक और लाइट की जांच करें
घर पर सबसे पहले टायरों में हवा का दबाव और उनकी स्थिति की जांच की जा सकती है। अगर टायर ज्यादा घिस गए हैं, तो उन्हें बदलने की योजना बना लेनी चाहिए। इसके साथ ही ब्रेक, हेडलाइट, इंडिकेटर और हॉर्न सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, यह भी देखना चाहिए। इन जरूरी हिस्सों की नियमित जांच से सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग में मदद मिलती है और दुर्घटना का खतरा कम होता है।
#2
बैटरी और इंजन ऑयल पर रखें नजर
कार और बाइक की बैटरी की स्थिति घर पर आसानी से जांची जा सकती है। बैटरी के टर्मिनल साफ हैं या नहीं और कहीं जंग तो नहीं लगी है, यह देखना चाहिए। इसके अलावा, इंजन ऑयल का स्तर भी समय-समय पर जांचते रहना जरूरी है। अगर ऑयल बहुत कम या ज्यादा गंदा दिखाई दे, तो उसे बदलवाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इससे इंजन की कार्यक्षमता बेहतर बनी रहती है।
#3
सफाई और चिकनाई का काम भी कर सकते हैं
वाहन को नियमित रूप से धोना और साफ रखना भी एक तरह की सर्विसिंग है। बाइक की चेन को साफ करके उस पर चिकनाई लगाई जा सकती है। कार के इंटीरियर और डैशबोर्ड की सफाई भी घर पर आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा, वाइपर, शीशे और एयर फिल्टर की सामान्य जांच भी की जा सकती है। इन छोटे-छोटे उपायों से वाहन लंबे समय तक अच्छी स्थिति में बना रहता है और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर रहती है।