उत्तर प्रदेश सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय लागू किए हैं

ईंधन बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कर रही कई उपाय

क्या है खबर?

ईंधन बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। यह कदम पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद उठाया गया है। सरकार ने राज्यभर में ईंधन की खपत को कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक और इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। इसके तहत अगले 12 महीनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट का लिए रखा है।