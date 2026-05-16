वित्त वर्ष 2031 तक भारत तीसरा सबसे बड़ा यूज्ड कार बाजार बन सकता है

भारत में वित्त वर्ष 2031 तक यूज्ड कारों की बिक्री पहुंच सकती है 1 करोड़

क्या है खबर?

भारत का यूज्ड कार बाजार वित्त वर्ष 2031 तक सालाना बिक्री के मामले में 90 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2026 में 60 लाख था। रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स के अनुसार, बाजार का मूल्य लगभग दोगुना होकर 68-78 अरब डॉलर (लगभग 6.5 लाख करोड़-7.5 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचने की उम्मीद है। इस दशक के अंत तक अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूज्ड कार बाजार बन सकता है।