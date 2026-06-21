टाटा सिएरा EV 30 जून को लॉन्च होगी

टाटा सिएरा EV में मिलेगी QWD ड्यूल मोटर, नए टीजर में हुई पुष्टि

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने 30 जून को लॉन्च होने वाली सिएरा EV का एक और टीजर जारी किया है। लेटेस्ट वीडियो रास्तों पर SUV की काबिलियत के साथ-साथ क्वाड व्हील ड्राइव (QWD) सेटअप के साथ पेश करने की पुष्टि करता है। टीजर में सिएरा EV को रेगिस्तान की रेत में दौड़ते हुए, धूल के गुबार उड़ाते हुए और आसानी से रेत के टीलों को पार करते हुए दिखाया गया है। टेलगेट पर 'QWD ड्यूल मोटर' का खास बैज भी दिखा है।