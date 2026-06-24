टाटा ने सिएरा EV के नए टीजर में बाहरी डिजाइन का खुलासा किया है

टाटा ने सिएरा EV के बाहरी डिजाइन का हुआ खुलासा, ICE मॉडल से क्या है अलग?

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने 30 जून को लॉन्च होने वाली सिएरा EV का एक और टीजर जारी कर इसके बाहरी डिजाइन का खुलासा किया है। यह इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUV अपने ICE मॉडल से काफी हद तक मिलती-जुलती है, लेकिन रंगों के अलग इस्तेमाल की वजह से इसका फ्रंट लुक थोड़ा अलग है। इलेक्ट्रिक वर्जन में क्लोज ग्रिल के कारण इसका फ्रंट फेस ICE वर्जन के मुकाबले थोड़ा अलग है। इसके साइड और पिछले हिस्से में बहुत कम बदलाव किए गए हैं।