रेनो किगर में टर्बो इंजन का किफायती विकल्प पेश किया गया है

रेनो किगर इवोल्यूशन प्लस वेरिएंट लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास

क्या है खबर?

रेनो ने नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले नए वेरिएंट साथ अपनी किगर लाइनअप का विस्तार किया है। इस अपडेट का मकसद टर्बोचार्ज्ड परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स को ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाना है। साथ ही B-SUV रेंज में खरीदारों को ज्यादा विकल्प देना है। कंपनी का दावा है कि इवोल्यूशन प्लस वेरिएंट के साथ किगर टर्बो अब एंट्री B-SUV सेगमेंट में सबसे सस्ती टर्बोचार्ज्ड SUV है। इस वेरिएंट को इवोल्यूशन और टेक्नो वेरिएंट के बीच रखा है।