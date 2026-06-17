नई EV खरीदने जा रहे हैं? ये चीजें चेक करना बिल्कुल न भूलें
क्या है खबर?
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है और अब कई लोग पेट्रोल-डीजल कार की जगह EV खरीदने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले सिर्फ कीमत देखकर फैसला लेना सही नहीं माना जाता। बैटरी, चार्जिंग और रोजाना की जरूरतों जैसी कई बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सही जानकारी के साथ खरीदी गई EV लंबे समय में बेहतर अनुभव और कम खर्च का फायदा दे सकती है।
#1
बैटरी, रेंज और चार्जिंग की जानकारी लें
EV खरीदते समय सबसे पहले बैटरी की क्षमता, एक बार चार्ज करने पर मिलने वाली रेंज और चार्जिंग के समय की जानकारी जरूर लें। यह भी देखें कि आपके घर या आसपास चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं या नहीं। साथ ही, बैटरी पर मिलने वाली वारंटी और उसकी बदलने की संभावित लागत के बारे में भी जानकारी लें। ये बातें भविष्य में खर्च और सुविधा दोनों पर बड़ा असर डाल सकती हैं।
#2
कीमत के साथ रखरखाव और फीचर्स भी देखें
इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत के अलावा उसके रखरखाव खर्च, सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही, सुरक्षा फीचर्स, बूट स्पेस, बैठने की जगह और आपकी रोजाना की जरूरतों के अनुसार मिलने वाली सुविधाओं को भी जांच लें। टेस्ट ड्राइव करके कार की ड्राइविंग क्वालिटी और आराम का अनुभव लेना भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
#3
सब्सिडी, रीसेल वैल्यू और जरूरतों का करें आकलन
EV खरीदने से पहले सरकारी सब्सिडी, टैक्स छूट और अलग-अलग राज्यों में मिलने वाले प्रोत्साहनों की जानकारी जरूर प्राप्त करें। साथ ही, कार की रीसेल वैल्यू, कंपनी की विश्वसनीयता और बैटरी की लंबी अवधि की परफॉर्मेंस के बारे में भी समझें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी रोजाना की यात्रा, परिवार की जरूरतों और बजट का आकलन करने के बाद ही किसी इलेक्ट्रिक कार को खरीदने का अंतिम फैसला लें।