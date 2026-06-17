EV कार खरीदने से पहले करें पूरी तैयारी

नई EV खरीदने जा रहे हैं? ये चीजें चेक करना बिल्कुल न भूलें

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:46 am Jun 17, 202609:46 am

क्या है खबर?

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है और अब कई लोग पेट्रोल-डीजल कार की जगह EV खरीदने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले सिर्फ कीमत देखकर फैसला लेना सही नहीं माना जाता। बैटरी, चार्जिंग और रोजाना की जरूरतों जैसी कई बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सही जानकारी के साथ खरीदी गई EV लंबे समय में बेहतर अनुभव और कम खर्च का फायदा दे सकती है।