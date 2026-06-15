नई मर्सिडीज S-क्लास को प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश किया है

नई मर्सिडीज S-क्लास प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लॉन्च, जानिए क्या मिले हैं बदलाव

क्या है खबर?

मर्सिडीज-बेंज ने भारत में 2026 S-क्लास फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। मर्सिडीज-बेंज जर्मन ब्रांड की इस फ्लैगशिप सेडान में बाहर और अंदर की स्टाइलिंग में बदलाव, बेहतर ऑनबोर्ड टेक्नोलॉजी और पहली बार प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) पावरट्रेन दिया गया है। नई S-क्लास अभी यहां सिर्फ S 450e मॉडल में उपलब्ध है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है और डिलीवरी चौथी तिमाही में दिवाली के आस-पास शुरू होने की उम्मीद है। यह भारतीय बाजार में BMW 7-सीरीज से मुकाबला करेगी।