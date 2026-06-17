नई मिनी कंट्रीमैन C को भारत में असेंबल किया गया है

मिनी ने भारत में असेंबल नई कंट्रीमैन C की लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

मिनी ने भारत में नई जनरेशन की कंट्रीमैन C को लाॅन्च कर दिया है। यह देश में बेची जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी मिनी कार है। अपने पिछले मॉडल की तुलना में इसका आकार काफी बढ़ गया है, जिससे केबिन में ज्यादा जगह मिलती है। अब इस SUV को चेन्नई में BMW समूह के प्लांट में ही असेंबल किया जा रहा है, जिससे कंपनी आयातित मॉडल की तुलना में इसकी कीमत कम कर पाई है।