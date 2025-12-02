मारुति सुजुकी E-विटारा ने क्रैश टेस्ट में हासिल की 5-स्टार रेटिंग, जानिए इसके सेफ्टी फीचर
क्या है खबर?
मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक SUV E-विटारा ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इस टेस्ट में शामिल होने वाली यह डिजायर, बलेनो और इनविक्टो के बाद चौथी मारुति कार बन गई है। वयस्क सुरक्षा के लिए इसने 32 में से 31.49 और बाल सुरक्षा के लिए 49 में से 43 अंक हासिल किए हैं। इससे पहले सितंबर में हुए यूरो NCAP क्रैश टेस्ट में गाड़ी ने 4-स्टार रेटिंग हासिल की थी।
सेफ्टी फीचर
इन सुरक्षा सुविधाओं से लैस है E-विटारा
मारुति E-विटारा की सुरक्षा सुविधाओं की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर हैं। इसके साथ ही फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा लेवल-2 ADAS तकनीक मिलेगी, जो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग देगी।
बैटरी
कैसे हैं गाड़ी के बैटरी विकल्प?
आगामी E-विटारा में 2 बैटरी विकल्प- 49kWh और 61kWh मिलेंगे, जो 500 किलोमीटर के आस-पास की रेंज प्रदान करने में सक्षम होगी। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा। इसकी बैटरी को DC फास्ट चार्जर की मदद से 45 मिनट में 10-80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकेगा। इसकी शुरुआती कीमत 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास हो सकती है। लॉन्च होने के बाद, इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व EV, महिंद्रा BE 6 और MG विंडसर EV से होगा।