मारुति सुजुकी E-विटारा ने क्रैश टेस्ट में हासिल की 5-स्टार रेटिंग, जानिए इसके सेफ्टी फीचर 

सेफ्टी फीचर

इन सुरक्षा सुविधाओं से लैस है E-विटारा

मारुति E-विटारा की सुरक्षा सुविधाओं की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर हैं। इसके साथ ही फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर यात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा लेवल-2 ADAS तकनीक मिलेगी, जो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग देगी।