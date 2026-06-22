मानसून में कार और बाइक को ऐसे रखें सुरक्षित, नहीं होगी बेवजह परेशानी

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वाहन को साफ और सूखा रखना जरूरी

बारिश के दौरान कीचड़ और गंदा पानी वाहन के अलग-अलग हिस्सों पर जमा हो सकता है। इसलिए कार और बाइक को समय-समय पर साफ करना जरूरी है। वाहन को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाना भी महत्वपूर्ण होता है, ताकि नमी की वजह से जंग न लगे। बाइक की चेन और अन्य धातु वाले हिस्सों पर चिकनाई बनाए रखनी चाहिए। इससे वाहन के पुर्जों की उम्र बढ़ती है और लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने में मदद मिलती है।