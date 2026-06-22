मानसून में कार और बाइक को ऐसे रखें सुरक्षित, नहीं होगी बेवजह परेशानी
क्या है खबर?
मानसून के दौरान बारिश, कीचड़ और जलभराव की वजह से कार और बाइक को सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। थोड़ी सी लापरवाही भी वाहन में जंग लगने, इलेक्ट्रिकल खराबी और ब्रेक से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। ऐसे मौसम में वाहन की नियमित जांच और समय पर रखरखाव बहुत जरूरी माना जाता है। कुछ आसान उपाय अपनाकर लोग अपनी कार और बाइक को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
टायर और ब्रेक की नियमित जांच करें
बरसात के मौसम में सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है, इसलिए टायर और ब्रेक की स्थिति अच्छी होना बेहद जरूरी है। टायर में पर्याप्त ग्रिप और सही हवा का दबाव होना चाहिए। अगर टायर ज्यादा घिस चुके हैं, तो उन्हें बदल देना बेहतर रहता है। इसके साथ ही ब्रेक की जांच भी नियमित रूप से करनी चाहिए। ब्रेक सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने से दुर्घटना का जोखिम कम हो सकता है।
#2
वाहन को साफ और सूखा रखना जरूरी
बारिश के दौरान कीचड़ और गंदा पानी वाहन के अलग-अलग हिस्सों पर जमा हो सकता है। इसलिए कार और बाइक को समय-समय पर साफ करना जरूरी है। वाहन को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाना भी महत्वपूर्ण होता है, ताकि नमी की वजह से जंग न लगे। बाइक की चेन और अन्य धातु वाले हिस्सों पर चिकनाई बनाए रखनी चाहिए। इससे वाहन के पुर्जों की उम्र बढ़ती है और लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने में मदद मिलती है।
#3
बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर भी दें ध्यान
मानसून में नमी बढ़ने से वाहन की बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए बैटरी के टर्मिनल, लाइट, इंडिकेटर और वायरिंग की जांच करते रहना चाहिए। कार के वाइपर और हेडलाइट सही स्थिति में होने चाहिए, जबकि बाइक की हेडलाइट और इंडिकेटर भी ठीक से काम करने चाहिए। इसके अलावा, जलभराव वाले रास्तों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इससे इंजन और इलेक्ट्रिकल हिस्सों को नुकसान पहुंचने की संभावना काफी कम हो जाती है।