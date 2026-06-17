रात में ड्राइविंग के दौरान इन बातों का रखें ध्यान, सफर रहेगा सुरक्षित
क्या है खबर?
रात के समय कार चलाना दिन के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा माना जाता है। अंधेरा होने की वजह से सड़क, गड्ढे, मोड़, स्पीड ब्रेकर और दूसरी गाड़ियों को देखना मुश्किल हो सकता है। कई बार थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे और गंभीर नुकसान का कारण बन जाती है। ऐसे में रात में ड्राइविंग करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। सही तैयारी, धैर्य और सावधानी अपनाकर यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सकता है।
#1
हेडलाइट और कार की जांच जरूर करें
रात में सफर शुरू करने से पहले कार की हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर अच्छी तरह जांच लें। अगर इनमें कोई खराबी है तो पहले उसे ठीक करवा लें। विंडशील्ड, रियर व्यू मिरर और दूसरी खिड़कियों के शीशों को भी अच्छी तरह साफ रखें, ताकि सामने की चीजें स्पष्ट दिखाई दें। धुंधले शीशे और कमजोर रोशनी रात में देखने की क्षमता को काफी कम कर सकते हैं। इसलिए वाहन की बुनियादी जांच करने के बाद ही यात्रा शुरू करनी चाहिए।
#2
गति नियंत्रित रखें और सुरक्षित दूरी बनाएं
रात में कार की गति नियंत्रित और सड़क की स्थिति के अनुसार रखनी चाहिए। अंधेरे में अचानक कोई व्यक्ति, जानवर, गड्ढा या दूसरी गाड़ी सामने आ सकती है। तेज रफ्तार होने पर समय पर ब्रेक लगाना और वाहन को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। इससे किसी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है और दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है।
#3
नींद और तेज रोशनी से बचकर चलाएं कार
अगर आपको नींद, थकान या लगातार जम्हाई महसूस हो रही है तो तुरंत सुरक्षित जगह पर रुककर कुछ देर आराम करें। नींद में ड्राइविंग करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सामने से आने वाली गाड़ियों की तेज हेडलाइट से बचने के लिए सीधे रोशनी की तरफ देखने के बजाय सड़क के बाईं ओर ध्यान रखें। इससे आंखों पर कम असर पड़ता है और आप सड़क को बेहतर, सुरक्षित और अधिक स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं।