रात में ड्राइविंग के दौरान बरतें अतिरिक्त सावधानी

रात में ड्राइविंग के दौरान इन बातों का रखें ध्यान, सफर रहेगा सुरक्षित

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:46 am Jun 17, 202609:46 am

क्या है खबर?

रात के समय कार चलाना दिन के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा माना जाता है। अंधेरा होने की वजह से सड़क, गड्ढे, मोड़, स्पीड ब्रेकर और दूसरी गाड़ियों को देखना मुश्किल हो सकता है। कई बार थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे और गंभीर नुकसान का कारण बन जाती है। ऐसे में रात में ड्राइविंग करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। सही तैयारी, धैर्य और सावधानी अपनाकर यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सकता है।