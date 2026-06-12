व्हील बैलेंसिंग को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

व्हील बैलेंसिंग को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, जानिए नुकसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:49 am Jun 12, 202609:49 am

क्या है खबर?

कार या बाइक को सुरक्षित और आरामदायक तरीके से चलाने के लिए व्हील बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है। कई लोग टायर बदलने के बाद या लंबे समय तक गाड़ी चलाने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन समय पर व्हील बैलेंसिंग नहीं कराने से गाड़ी की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। पहियों का संतुलन बिगड़ने पर ड्राइविंग का अनुभव खराब होने लगता है और कई दूसरी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।