इन संकेतों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, खराब हो सकता है कार का सस्पेंशन
क्या है खबर?
कार का सस्पेंशन सिस्टम ड्राइव को आरामदायक और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह सड़क के गड्ढों और झटकों का असर कम करता है और वाहन को संतुलित बनाए रखता है। हालांकि, समय के साथ सस्पेंशन के हिस्से खराब होने लगते हैं। अगर शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो बड़ी खराबी और महंगे मरम्मत खर्च से बचा जा सकता है। इसलिए सस्पेंशन से जुड़े बदलावों पर नजर रखना जरूरी माना जाता है।
#1
ज्यादा झटके और असामान्य आवाजें हो सकती हैं संकेत
अगर कार पहले की तुलना में ज्यादा उछलने लगे, छोटे गड्ढों पर भी तेज झटके महसूस हों या सस्पेंशन की तरफ से खट-खट जैसी आवाजें आने लगें, तो यह खराबी का संकेत हो सकता है। कई बार वाहन एक तरफ ज्यादा झुकने लगता है या ब्रेक लगाने पर आगे की ओर ज्यादा दब जाता है। ऐसे लक्षण दिखने पर सस्पेंशन सिस्टम की जांच कराना जरूरी है, क्योंकि इन्हें नजरअंदाज करने से समस्या और बढ़ सकती है।
#2
टायर घिसने और नियंत्रण बिगड़ने पर तुरंत दें ध्यान
सस्पेंशन खराब होने का असर टायरों पर भी दिखाई देता है। अगर टायर असमान तरीके से घिस रहे हैं या कार मोड़ते समय अस्थिर महसूस हो रही है, तो यह सस्पेंशन में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। कई बार ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर वाहन को नियंत्रित करना भी मुश्किल होने लगता है। ऐसी स्थिति में तेज गति से वाहन चलाने से बचना चाहिए और किसी अनुभवी मैकेनिक से जांच करानी चाहिए, ताकि समस्या का सही कारण पता चल सके।
#3
समय पर सर्विस और सावधानी से बढ़ेगी सस्पेंशन की उम्र
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम की समय-समय पर जांच कराते रहना चाहिए। खराब सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने और जरूरत से ज्यादा भार ढोने से भी सस्पेंशन जल्दी खराब हो सकता है। अगर किसी तरह की असामान्य आवाज, झटके या नियंत्रण में बदलाव महसूस हो, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर मरम्मत कराने से न केवल कार की ड्राइविंग बेहतर रहती है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी काफी हद तक बढ़ जाती है।