खराब हो सकता है कार का सस्पेंशन

इन संकेतों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, खराब हो सकता है कार का सस्पेंशन

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:17 am Jun 18, 202609:17 am

क्या है खबर?

कार का सस्पेंशन सिस्टम ड्राइव को आरामदायक और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह सड़क के गड्ढों और झटकों का असर कम करता है और वाहन को संतुलित बनाए रखता है। हालांकि, समय के साथ सस्पेंशन के हिस्से खराब होने लगते हैं। अगर शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो बड़ी खराबी और महंगे मरम्मत खर्च से बचा जा सकता है। इसलिए सस्पेंशन से जुड़े बदलावों पर नजर रखना जरूरी माना जाता है।