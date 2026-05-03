ड्राइविंग लाइसेंस में अपडेट मोबाइल नंबर जुड़ना जरूरी होता है

ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे अपडेट करें मोबाइल नंबर? जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया

क्या है खबर?

ड्राइविंग लाइसेंस अब वाहन चलाने का दस्तावेज ही नहीं, बल्कि एक खास सरकारी पहचान पत्र भी बन चुका है। बैंकिंग, इंश्योरेंस से लेकर चालान, लाइसेंस नवीनीकरण जैसी ऑनलाइन सेवाओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज मोबाइल नंबर का अपडेट होना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। पुराना या कोई गलत मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो E-चालान और अन्य सेवाओं से संबंधित सूचनाएं नहीं मिलेंगी। आइये जानते हैं लाइसेंस में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें।