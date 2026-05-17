अंधड़-बारिश में कार को नुकसान हो सकता है

अंधड़-बारिश से कार को क्या है खतरा? सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये तरीके

क्या है खबर?

इन दिनों देश के कई राज्यों में अंधड़-बारिश का दौर चल रहा है। यह मौसम गर्मी से तो राहत देता है, लेकिन गाड़ियों के लिए चुनौती पैदा करता है। इन दिनों पेड़, बिजली के खंबे टूटने और टीन-टप्पर उड़ने जैसी घटनाएं आम होती है, जिससे हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अहतियात बरतना जरूरी हो जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि अंधड़-बारिश के मौसम में कार चलाते समय क्या सावधानी बरतने की जरूरत है।