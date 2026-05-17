सीटों पर लगे स्याही के धब्बों को घरेलू तरीकों से साफ किया जा सकता है

सीटों पर स्याही के धब्बों से भद्दा लगेगा कार का केबिन, घरेलू उपायों से करें साफ

क्या है खबर?

कार की सीटें साफ-सुथरी होने पर केबिन आकर्षक दिखता है, लेकिन इन पर स्याही और पेन के दाग खूबसूरती बिगाड़ने के साथ-साथ उसकी रीसेल वैल्यू भी घटा सकते हैं। पेशेवर लोगों के पास जाकर इन दाग-धब्बों को साफ करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, जबकि आप इनको बिना किसी प्रोफेशनल मदद के आसानी से हटा सकते हैं। आज हम आपको कार की सीटों को पहले जैसा चमकाने के व्यावहारिक तरीके बता रहे हैं।