टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों में AI का इस्तेमाल कर रही है

टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों को बदलने के लिए कैसे कर रही AI का इस्तेमाल?

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट (TMPV's) में अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के मुख्य हिस्से के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर रही है। कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, बिक्री के बाद की सर्विस और वर्कफोर्स मैनेजमेंट में AI का इस्तेमाल कर रही है। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम सिर्फ फैक्ट्री ऑटोमेशन से कहीं आगे है। यह ऐसे दौर में AI को प्रतिस्पर्धा में आगे रखना जरूरी बनाता है, जब गाड़ियां ज्यादा कनेक्टेड और डाटा-आधारित होती जा रही हैं।