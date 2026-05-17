हीरो स्कूटर उत्पादन क्षमता दोगुना करने के लिए खर्च करेगी 1,500 करोड़ रुपये

CEO चिटाले ने कहा, "हम क्षमता विस्तार में निवेश कर रहे हैं और हमने वित्त वर्ष 2027 में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया है। यह पूंजीगत व्यय स्कूटर उत्पादन में हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए है, जहां हमारे कुछ सफल मॉडल्स की क्षमता को हम दोगुना कर रहे हैं।" कंपनी की वर्तमान मासिक बिक्री दर लगभग 60,000 स्कूटर है। उत्पादन दोगुना करने से यह आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है।

योजना

इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन भी बढ़ेगा

स्कूटरों की क्षमता में विस्तार को चिताले ने कहा कि आंतरिक दहन इंजन (ICE) स्कूटरों में हीरो मोटोकॉर्प ने डेस्टिनी मॉडल की क्षमता में पहले ही 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। उन्होंने आगे कहा, "हम अपने जूम की क्षमता को दोगुना करने की प्रक्रिया में हैं।" इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में उन्होंने बताया कि कंपनी की उत्पादन क्षमता 15,000 से बढ़कर 25,000 हो गई है और इस साल के अंत तक इसे और दोगुना कर दिया जाएगा।