कार स्टार्ट नहीं होती और लोग बड़ी खराबी मानकर परेशान हो जाते हैं

कार स्टार्ट होने में आ रही है दिक्कत? इन आसान टिप्स से करें जांच

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:05 am Jun 25, 202610:05 am

क्या है खबर?

कई बार जल्दबाजी में कार स्टार्ट नहीं होती और लोग बड़ी खराबी मानकर परेशान हो जाते हैं। जबकि कई मामलों में समस्या छोटी होती है और कुछ आसान जांच से उसका कारण पता लगाया जा सकता है। अगर आपकी कार भी अचानक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो बिना घबराए सबसे पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच करें। इससे समय और पैसे दोनों की बचत हो सकती है और कई बार सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती।