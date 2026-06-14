अब गाड़ियां 100 इथेनॉल से चल सकेंगी

मारुति सुजुकी, टोयोटा, हुंडई कार निर्माता जल्द पेश करेंगी फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल, E100 के उपयोग को मिली मंजूरी

क्या है खबर?

भारत ने वैकल्पिक ईंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ऑटोमोटिव ईंधन के तौर पर 100 फीसदी इथेनॉल (E100) के इस्तेमाल की इजाजत देने वाले नियमों मंजूरी दे दी गई है। इस कदम से फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों (FFVs) के आने की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है, जो शुद्ध इथेनॉल पर चल सकती हैं। साथ ही, इससे देश की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम होगी। देश ने कई इलाकों में E20 पेट्रोल की उपलब्धता हासिल कर ली है।