मारुति सुजुकी, टोयोटा, हुंडई कार निर्माता जल्द पेश करेंगी फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल, E100 के उपयोग को मिली मंजूरी
क्या है खबर?
भारत ने वैकल्पिक ईंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ऑटोमोटिव ईंधन के तौर पर 100 फीसदी इथेनॉल (E100) के इस्तेमाल की इजाजत देने वाले नियमों मंजूरी दे दी गई है। इस कदम से फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों (FFVs) के आने की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है, जो शुद्ध इथेनॉल पर चल सकती हैं। साथ ही, इससे देश की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम होगी। देश ने कई इलाकों में E20 पेट्रोल की उपलब्धता हासिल कर ली है।
योजना
ये कंपनियां लाएंगी फ्लेक्स-फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियां
नियमों के तहत E100 फ्यूल के इस्तेमाल को कानूनी मंजूरी मिल गई है, जिससे वाहन निर्माता ऐसी गाड़ियां बना और बेच सकेंगी, जिन्हें शुद्ध इथेनॉल पर चलने के लिए डिजाइन किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां अगले डेढ़ महीने में भारतीय बाजार में इथेनॉल-कम्पैटिबल गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही हैं। इन कंपनियों में टोयोटा, सुजुकी, हुंडई और MG मोटर्स शामिल हैं। पिछले सप्ताह मारुति वैगनआर का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन प्रदर्शित किया गया था।
बदलाव
नए ईंधन को अपनाने में आएंगी
नियमों को मंजूरी मिल गई, लेकिन E100 को अपनाने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत होगी। नमी सोखने की क्षमता और खराब करने वाले स्वभाव के कारण पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल को स्टोर करने और संभालने की जरूरतें अलग होती हैं। उम्मीद है कि तेल मार्केटिंग कंपनियां धीरे-धीरे प्रमुख शहरों और कृषि क्षेत्रों में खास E100 डिस्पेंसिंग स्टेशन बनाएंगी। इस बदलाव में मदद करने के लिए वाहन निर्माताओं को भी फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की रेंज बढ़ानी होगी।