कुछ आसान उपाय अपनाकर इस समस्या को कम किया जा सकता है

बारिश में कार के शीशों पर जम जाती है धुंध? इन आसान तरीकों से करें साफ

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:33 am Jun 24, 202609:33 am

क्या है खबर?

बारिश के मौसम में कार चलाते समय कई लोगों को शीशों पर धुंध जमने की समस्या का सामना करना पड़ता है। बाहर का तापमान कम और कार के अंदर की हवा अपेक्षाकृत गर्म होने के कारण शीशों पर नमी जमा होने लगती है। इससे बाहर का दृश्य साफ दिखाई नहीं देता और ड्राइविंग करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, कुछ आसान उपाय अपनाकर इस समस्या को कम किया जा सकता है और सफर को सुरक्षित बनाया जा सकता है।