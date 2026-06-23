सिट्रॉन एयरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन में अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी गई हैं

सिट्रॉन एयरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए क्या है इसमें अलग

क्या है खबर?

सिट्रॉन ने भारत में नया एयरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन लॉन्च किया है। सीमित संख्या में बेचे जाने वाले इस मॉडल में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। सिट्रॉन एयरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन की एक खास बात यह है कि इसके सभी वेरिएंट्स में मेट्रोपॉलिटन बेज लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इससे एंट्री-लेवल वर्जन में भी प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, लेकिन इसके लिए 20,000 रुपये ज्यादा देने होंगे, जबकि मिड-स्पेक प्लस वेरिएंट के साथ बिना अतिरिक्त कीमत के उपलब्ध है।