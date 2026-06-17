नई सिट्रॉन e-C3X को BaaS विकल्प के साथ पेश किया गया है

सिट्रॉन ने भारत में लॉन्च की अपडेटेड e-C3X, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

सिट्रॉन ने भारत में अपडेटेड e-C3X इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। इसे नए 'बैटरी-एज-अ-सर्विस' (BaaS) ओनरशिप मॉडल के साथ पेश किया है। इससे ग्राहकों को इसे कम कीमत में खरीदने का अवसर मिलेगा। BaaS विकल्प में कंपनी 2.26 रुपये प्रति किलोमीटर का बैटरी किराया लेती है, जिससे इसकी कीमत कम हो जाती है। नई सिट्रॉन e-C3X की बुकिंग कंपनी के शोरूम और आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है। यह टाटा टियागो EV और MG कॉमेट से मुकाबला करेगी।