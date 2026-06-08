BMW ने भारत में गाड़ियों पर बढ़ाई 2 फीसदी कीमत, जानिए कब होगी लागू

वृद्धि्

इस साल में दूसरी वृद्धि

यह इस साल में की गई दूसरी मूल्य वृद्धि है। इससे पहले मार्च में कंपनी ने इसी तरह की 2 प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा की थी, जो 1 अप्रैल से प्रभावी हुई थी। उस समय कार निर्माता ने बढ़ती इनपुट लागत, उच्च लॉजिस्टिक्स खर्च और मुद्रा में उतार-चढ़ाव को इस संशोधन के प्रमुख कारणों के रूप में बताया था। आयातित पुर्जों और आयातित मॉडल पर निर्भरता के कारण कंपनी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील रहती है।