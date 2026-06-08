BMW ने भारत में गाड़ियों पर बढ़ाई 2 फीसदी कीमत, जानिए कब होगी लागू

BMW ने भारत में गाड़ियों पर बढ़ाई 2 फीसदी कीमत, जानिए कब होगी लागू
क्या है खबर?
BMW समूह ने भारत में अगले महीने से अपनी BMW और मिनी मॉडल रेंज में 2 प्रतिशत तक की कीमत वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि स्थानीय स्तर पर उत्पादित गाड़ियों और कंपलीट बिल्ट यूनिट (CBU) दोनों पर लागू होगी। लग्जरी कार निर्माता ने कहा कि रुपये की कीमत में गिरावट और बढ़ते लॉजिस्टिक्स खर्चों के कारण यह वृद्धि की जा रही है। यह कीमत वृद्धि एक जुलाई से लागू हो जाएगी।
असर
इन मॉडल्स पर पड़ेगा असर
कीमत वृद्धि से प्रभावित होने वाले BMW मॉडल्स में 3-सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस, 5-सीरीज लॉन्ग व्हीलबेस और X1 जैसे स्थानीय स्तर पर निर्मित मॉडल के साथ ही M4, M5 और i7 जैसे आयातित मॉडल शामिल हैं। दूसरी तरफ मिनी की भारत में उपलब्ध लाइन-अप में शामिल कूपर और कंट्रीमैन रेंज पर भी यह मूल्य वृद्धि लागू होगी। BMW इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से फाइनेंस समाधान प्रदान करना जारी रखेगी।
वृद्धि्
इस साल में दूसरी वृद्धि
यह इस साल में की गई दूसरी मूल्य वृद्धि है। इससे पहले मार्च में कंपनी ने इसी तरह की 2 प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा की थी, जो 1 अप्रैल से प्रभावी हुई थी। उस समय कार निर्माता ने बढ़ती इनपुट लागत, उच्च लॉजिस्टिक्स खर्च और मुद्रा में उतार-चढ़ाव को इस संशोधन के प्रमुख कारणों के रूप में बताया था। आयातित पुर्जों और आयातित मॉडल पर निर्भरता के कारण कंपनी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील रहती है।