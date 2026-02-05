भारत टैक्सी हुई लॉन्च, जानिए क्या है और यह कैसे करती है काम

देश में राइड-हेलिंग सेवाओं के क्षेत्र में अब एक नया नाम जुड़ गया है। भारत टैक्सी ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। सहकारी मॉडल पर आधारित यह सेवा केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के समर्थन से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य यात्रियों को किफायती सफर देना और ड्राइवरों को सम्मानजनक कमाई उपलब्ध कराना है। ﻿केंद्र सरकार का दावा है कि यह ऐप निजी कंपनियों के विकल्प के रूप में आम लोगों के लिए राहत लेकर आएगी।

राहत कमीशन से मिलेगी राहत भारत टैक्सी की संरचना निजी ऐप्स से अलग रखी गई है। यहां ड्राइवर केवल सेवा देने वाले नहीं, बल्कि इस सिस्टम के भागीदार भी हैं। 'सारथी' कहे जाने वाले ड्राइवरों से हर राइड पर कोई कमीशन नहीं लिया जाता। ऐप इस्तेमाल करने के लिए उन्हें सिर्फ एक तय शुल्क देना होता है। इसके बाद पूरी किराया राशि सीधे ड्राइवर के खाते में जाती है, जिससे उनकी आमदनी पर सीधा असर पड़ता है।

सस्ता यात्रियों को सस्ता और आसान सफर इस नए ऐप में यात्रियों के लिए कम किराए पर खास जोर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि भारत टैक्सी के किराए दूसरे लोकप्रिय ऐप्स की तुलना में काफी कम हो सकते हैं। इसमें AC, नॉन-AC कैब, बड़ी गाड़ी, ऑटो और बाइक टैक्सी जैसे कई विकल्प दिए गए हैं। ऐप का डिजाइन भी सरल रखा गया है, ताकि हर वर्ग के लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें।

Advertisement