नई कार में न करें ये गलतियां

नई कार खरीदने के बाद शुरुआती दिनों में न करें ये गलतियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:58 am Jun 24, 202609:58 am

क्या है खबर?

नई कार खरीदने के बाद शुरुआती कुछ हजार किलोमीटर का समय रन-इन पीरियड कहलाता है। इस दौरान इंजन और उसके दूसरे पुर्जे धीरे-धीरे एक-दूसरे के साथ बेहतर तरीके से काम करना शुरू करते हैं। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय कार का सही इस्तेमाल आगे चलकर उसकी परफॉर्मेंस, माइलेज और इंजन की उम्र पर अच्छा असर डाल सकता है। इसलिए नई कार मिलने के बाद शुरुआती दिनों में कुछ खास सावधानियां बरतना जरूरी माना जाता है।